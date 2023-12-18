Yanıltıcı reklamlara 114 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Kurul, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.

Reklam Kurulu, bu yıl aralık ayı toplantısında görüştüğü 171 dosyadan 139'unda mevzuata aykırılık tespit ederken, 21 milyon 591 bin lira idari para cezası kesildi.

Kurul tarafından 2023 yılında toplam 2 bin 7 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 762 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 114 milyon 139 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.