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Korsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneği

Antalya'da korsan taksiciler, internet ve WhatsApp üzerinden duyurular ile müşteri çekmeye çalışıyor. 'Konforlu, ucuz, güvenilir hizmet' sloganlarını kullanan, 7 dil seçeneğiyle hizmet verilen internet sitesi açan korsan taksiciler, yarı fiyatına yolcu taşıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 12:26, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 12:28
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Korsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneği

Antalya'da teknolojinin imkanlarını kullanan korsan taksiciler, açtıkları internet sayfası üzerinden müşteri bulmaya çalışıyor.

İnternet sitesinde, Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca olmak üzere 7 dil seçeneği yer alıyor. 'Konforlu, ucuz, güvenilir hizmet' sloganlarını kullanan korsan taksiciler, yarı yarıya ucuz taşımacılık yaptıklarını belirtiyor.

Sitede 25 korsan taksi bayisi, 12 korsan taksi hizmeti ve 1265 korsan taksi bulunduğu bilgisine de yer verildi.

568 plakaya ceza

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca, 2023 yılında emniyete 622 korsan taksi plakası bildirildi, bunlardan 568'ine işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında trafik polislerince kesilen 20 bin 342 TL para cezasının yanı sıra, araç 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekiliyor.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve herhangi vergi ödemesi yapmayan korsan taksilerin ekonomiye büyük zarar verdiğini söyledi.

Korsan taksiyle 2 yıldır mücadele ettiklerini ifade eden Alkan, durumu şöyle anlattı:

"Son zamanlarda sayıları günden güne artıyor. Şu anda zirve yapmış durumda ve çözüm bulmakta zorlanıyoruz. Taksici arkadaşlarımızla mesajlaşma grubu açtık. Orada, gördüğümüz korsan taksileri paylaşıyoruz. Bize bugüne kadar ulaşan 622 korsan taksi plakası var. Hususi plakalı araçlarla korsan taşımacılık yapıldığı bilgisi de bize geliyor. Korsan taşıma, Antalya'daki taksici esnafının hemen hemen kazancının yüzde 50'sine ortak olmuş durumda. Bunların hiçbir vergi kaydı yok. En az 2 bin aracın korsan taksicilik yaptığını tahmin ediyoruz" dedi.

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