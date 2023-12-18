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Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?

İlk toplantısını 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için bugün yine bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, genel ekonomik duruma yönelik ve makroekonomik görünümü sunmakla yetindi.

Haber Giriş : 18 Aralık 2023 19:15, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 19:31
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024'te uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda beklentinin aksine taraflardan herhangi bir ücret önerisi gelmedi. TÜRK-İŞ heyetine başkanlık eden Genel Sekreter Ramazan Ağar, "Bu hafta sonuca ulaşmak istiyoruz" dedi. Ağar, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK'in rapor sunduğunu ancak geçim şartlarına yönelik herhangi bir tutar beyan etmediklerini söyledi.

Bu toplantıda TÜİK'in geçim şartlarına konu harcama grubuna yönelik olarak bir fiyat artışı raporu sunması da bekleniyordu. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş'ın başkanlık ettiği ikinci toplantıya, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.

Ramazan Ağar, yeni bir toplantı tarihi belirlenmediğini kaydederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşerek bir toplantı tarihi belirleyeceğini açıkladı.

Ağar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştık. Kısa zaman içinde bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz ama rakam belli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli" dedi.

Ağar, geçim şartlarının göz önüne alınarak bir öneri gelmesi halinde tam mutabakatla sonuca ulaşılabileceğini vurgulayarak, işçi kesimi olarak bir ücret ya da kriter sunmayacaklarını, ilk telifin işveren ya da hükümetçe verilmesi gerektiğini kaydetti. Ramazan Ağar, "Bunun belirleyicisi hükümet olacak. Hükümetin ve işverenin bu konuda yaklaşımı güzel olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakat ile bu sonuca gideriz diye düşünüyoruz. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin anlamı yok, çünkü ortada bir rakam yok. Başkanımızla, hükümetle görüşerek kısa zamanda bir konuca gitmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı sunumu: İşveren kayıtdışılıktan rahatsızlığını dile getirdi

Öteyandan, EKONOMİ'den Mehmet Kaya'nın edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, genel ekonomik duruma yönelik ve makroekonomik görünümü sunmakla yetindi. Özellikle TÜİK'in asgari ücretin artışına konu olabilecek enflasyon ve geçim şartlarına yönelik fiyat gelişmeleri hakkında herhangi bir sunum yapmadığı, makroekonomik verileri tekrarladığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de Orta Vadeli Program hedeflerini aktardığı öğrenildi.

Toplantıda, işgücü verilerine yönelik olarak bölümde kayıt dışı çalışmaya ilişkin sayılar da sunuldu. İşveren tarafının, sendikalı işyerlerinin kayıtlı ve güvenli çalışmasını vurgulayarak, yüksek sayıdaki kayıt dışı çalışmaya hükümetin ivedilikle müdahale etmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

"Sofradan aç kalkmak istemiyoruz"

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetindeki işçiler de söz aldı. Heyetteki bir işçinin, çocuklarının kendisine "peynire küstük mü" diye sorduğunu aktardığı ve "Çarşı pazara çıkamıyoruz. Soframızdan aç kalkmak istemiyoruz, çocuklarımız gözümüzün içine bakıyor" dediği kaydedildi.

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