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Memurların zorunlu emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Memurların yaş haddinden emekliliklerinde 65 yaşa girdikleri tarih değil, 65 yaşını doldurdukları tarih esas alınır, bu tarihten sonra zorunlu emeklilikleri gerçekleştirilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 14:58
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Memurların zorunlu emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?


Soru : İyi günler; Ben 11.01.1959 doğumluyum. E-Devlette görünen yaşım: 64 yıl 11 ay 6 gün. Sizin verdiğiniz örneğe göre; Kişi 65 yaşını doldurduğunda emekli olacağı söyleniyor. Örnek olarak verdiğiniz verilen hesaplamada ise 11.01.1959+65=11.01.2024 tarihi oluyor. Yani bu tarihte ben 65 yaşına girmiş oluyorum. 65 yaşın dolması 2025 senesinin 1.ayı olması gerekiyor.

Detaylar/Değerlendirmeler;

Sizin durumunuzla birlikte, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri üzerinden aylık, ikramiye alma hesabını yapmakta olanların 65 yaşına girildiği, yani gün alındığı tarihin mi, yoksa 65 yaşını doldurup bir sonraki yaştan gün alındığı tarihin mi esas alınacağı hususunda gelen sorularak karşılık değerlendirmelerimiz.

65 yaştan dolayı zorunlu yaş haddinden emeklilikte yaş tarihinin tamamlandığı tarih esas alınır, 65 yaştan gün alma veya daha sonraki yaştan gün alma kabul edilmez.

5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü memurların görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 65 yaşını doldurdukları tarih olduğunu belirtmektedir.

Dolayısıyla, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yer alan istisnalar hariç genel olarak memurların azami çalışabilecekleri yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta, dolayısıyla bu tarihten sonra fiili olarak memurluk görevini yapamayacakları anlaşılmaktadır.

Esasında, Devlet memurluğuna alınma şartı olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 40 hükmünde de belirtilen 18 yaşını tamamlayanların Devlet Memuru olabilecekleri hükmünün hesaplanması da aynı şekildedir.

Peki, 65 yaşın doldurulması nasıl hesaplanmalıdır?
Yaş hesabı doğum tarihinden itibaren başlar, 1 yıl dolunca kişi 1 yaşını doldurmuş olur.

11/1/1959 - 11/1/1960 1 yaş,
11/1/1960 - 11/1/1961 2 yaş
11/1/1961 - 11/1/1962 3 yaş dolumu gibi hesaplama yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla, 11/1/1959 doğumlu kişinin 65 yaşını dolduracağı tarih 11/1/2024 tarihi olmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Sizin doğum tarihinize göre 65 yaşınızı dolduracağınız tarih yukarıda verdiğimiz hesaplamaya göre yapılması sonucunda 11/1/2024 tarihi olmaktadır. Yani bu tarih 65 yaşınızdan gün alma tarihi değil 65 yaşınızı doldurduğunuz tarih olmakta, dolayısıyla da Kurumunuzca bu tarih itibariyle zorunlu emeklilik işleminizin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.


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