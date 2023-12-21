Mühendis ünvanından mı Peyzaj Mimarı ünvanından mı emeklilik avantajlıdır?

Soru ; İyi günler. 23 yıldır kamuda görev yapmaktayım. Memurum. Emekliliğe esas 32 yılım bulunmaktadır. Bir sene evveline kadar mühendis kadrosunda bulunmaktaydım. Peyzaj mimarı olarak kadro açıldığından beri kadrom Peyzaj mimarı olarak gözükmektedir. Emekli olmam durumunda mühendise tanınan katsayılardan mı emekli olacağım ve ne kadar emekli aylığı alacağım ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla...

Peyzaj mimarı emeklilikte hangi ek göstergeden yararlanır?

Peyzaj Mimarları ile İç Mimarlar 2023 yılına kadar Teknik Hizmetler Sınıfı için öngörülen ve bugün için uygulanan 4200 ek göstergeden yararlanamıyorlardı. 7446 sayılı Kanunla (5/4/2023 tarihli Resmi Gazete) Peyzaj Mimarları ile İç Mimarlar da Teknik Hizmetler Sınıfı ( a ) bendine dahil edilmişler ve 4200 ek göstergeden yararlanmaya başlamışlardır.

5434 e tabi memur emekli olduğunda en üst görevi esas alınır:

5434 e tabi memurların bulunmuş oldukları görevlerden en üst aylık ve ikramiye ödemesini sağlayacak görevler emeklilikte dikkate alınır, bu görevlerden ek göstergesi düşük görevlere gelmeleri bu durumu değiştirmez.

Devlet memurları çalışma süreleri içerisinde değişik unvanlarda görev yapabilmektedirler. Bu durumlar sınavla girilen görevler olabilmekte, atama suretiyle görevler olabilmekte, bazı durumlarda kanunlarla değişen görevler olabilmekte, bazı durumlarda da daha önce bulunmuş oldukları görevlerin ek göstergeleri kanunlarla yükseltilen görevlerde daha önce bulunmuş olabilmektedirler.

Bu durumlarda emeklilikte ek gösterge uygulanmasını sağlayacak olan 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 67, Ek Madde 73 hükümlerine, emekli olanlar için de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu geçici madde 4 hükümlerine bakılması gerekmektedir.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 67 hükmü, memurların yüksek ek göstergeli görevlerden daha düşük ek göstergeli görevlere gelmeleri halinde, emeklilikte yüksek ek göstergeden yararlanabilmeleri için fark ödemelerinin, yani SGK kesintilerinde oluşan fark tutarlarının tamamının kendilerince karşılanması halinde mümkün olacağı belirtilmektedir. Bu hüküm, çalışırken her ne kadar zarar gibi görünse de, emeklilikte alınacak aylık ve ikramiyenin yüksek tutarda olması dikkate alındığında zarar görünümü ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla 5434 e tabi memurların çalışma süreleri içerisinde emeklilikte en yüksek aylık ve ikramiye ödenmesini sağlayan unvanları esas alınmaktadır.

Örnek;

1- Kişi 27 yıl çalışması içerisinde en son Şube Müdürü olsun, son çalışması da 4 yıl Daire Başkanı olsun, bu kişi emekli olduğunda Daire Başkanı unvanı esas alınır ve Daire Başkanı için öngörülen ek gösterge, makam ve görev tazminatı uygulanarak emekli olur.

2- Kişi, 33 yıl çalışması içerisinde en son Genel Müdür Yardımcısı olsun, son 6 yıl da Genel Müdür olsun, bu kişi emekli olduğunda Genel Müdür unvanı esas alınır ve Genel Müdürler için öngörülen ek gösterge, makam ve temsil tazminatı uygulanarak emekli olur.

3- Kişi, 10 yıl Şef, 10 yıl Şube Müdürü, 7 yıl Daire Başkanı, 7 yıl da Müşavir olarak görev yapmış olsun. Bu durumda bu görevler içerisinde Daire Başkanı unvanı emeklilikte yüksek olan görev olduğu için bu unvan esas alınarak emeklilik işlemi uygulanır.

Özetle, 5434 e tabi memurlar için emeklilik işlemleri bu şekildedir, ancak 5510 a tabi memurlar için çalışma süreleri içerisindeki yüksek görev esas alınmaz, çalışma süreleri içerisinde toplam prime esas kazançları esas alınır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şu şekildedir.

Bugün için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde Teknik Hizmetler Sınıfında Mühendis ile Peyzaj Mimarının ek göstergesi 4200 dür. Dolayısıyla emekli olmanız halinde ister Mühendis, ister Peyzaj Mimarı üzerinden emekli olun, durum değişmez ve her durumda 4200 ek gösterge uygulanır.

Emekli aylığı ve ikramiye hesabı yapmanız için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

Adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Not: Söz konusu adresimizden 5510 a tabi memurlar sadece emekli ikramiyesi hesabını yapabilirler. Zira hem 5434 hem de 5510 a tabi memurların emekliliklerinde emekli ikramiyesi hesap edilmesi sistemi aynıdır.



