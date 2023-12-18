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Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin emeklilik yaş düzenlemesi ile ilgili kanun teklifi taslağının emniyet personeli tarafından net anlaşılması amacıyla, Emniyet Teşkilatı Sendikası resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin detaylı bir açıklama yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 14:18, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 14:26
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Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın X sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Emniyet Teşkilatında görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin emeklilik yaş düzenlemesi ile ilgili kanun teklifi taslağının ayrıntılarının meslektaşlarımızca tam olarak bilinmediği değerlendirilmiştir.

Hangi şartlarda emeklilik sağlanacak?

Zira bu taslakta emeklilik yaş düzenlemesinin yanında başka iyileştirilmeler de bulunmaktadır. Emeklilik yaş düzenlemesi ile 55 yaşından sonrası için çalışmaya devam etmek İSTEĞE BAĞLI OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

Taslakta yer alan başlıca düzenlemeler şunlardır:

-Emeklilik yaşının isteğe bağlı olmak şartı ile arttırılması,

-Halihazırda fazla çalışma ücreti olarak verilen ücretin "Güvenlik Tazminatı" olarak değiştirilmesi,

-Haftalık 40 saati aşan çalışmalar için aylık 100 saate kadar fazla mesai ücreti ödenmesi,

-100 saatlik sürenin aşılması durumunda ise her 8 saatlik fazla çalışma için 1 gün izin verilmesi,

-10 yıllık hizmet süresini tamamlamamış memurlara da 30 gün yıllık izin verilmesi,

-Mazeret izninin yıllık 30 güne çıkarılması.

Çalışma saatlerinin kanun ile hüküm altına alınmasının ve saat başı ücret ödenmesi uygulamasının keyfi ve gereksiz görevlendirmelerin önüne geçeceğine inanıyoruz.

Bakan Yerlikaya'ya teşekkür

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün böylesine olumlu bir çalışma yürütmesini destekleyerek bir ilke imza atan İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'ya, Teşkilatımız tarihinde ilk defa çalışma saatleri ve izinler ile ilgili kanuni bir düzenleme için çalışma başlatan Sayın Emniyet Genel Müdürümüze ve Genel Müdür Yardımcılarımıza Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşekkür ediyoruz. Şeklinde ifadelere yer verildi.

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