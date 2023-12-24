Makam tazminatını haketmede 2 yıl şartı

Detaylar/Değerlendirmeler;

5434 e tabi memurlardan bazı kadro görev unvanları için makam tazminatı ödenmesi sistemi bulunmaktadır. Bu belirleme genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki IV sayılı Cetvelde yapılmıştır.

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesi için en az 2 yıl makam tazminatı olan görevlerin yapılmış olması gereklidir, bazı görevlerde tamamlayıcı görevler de (uzmanlık, müşavirlik vb. gibi ihtisas gerektirmeyen görevler) olabilmektedir.

Makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı tutarlarını emekli aylıklarına katılarak alınacak olanlar 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlarla sınırlıdır. Yani 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar emekli aylıkları ile birlikte makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı alabilirler.

Makam tazminatı ve temsil veya görev tazminatı alınabilmesi koşulları;

Bu koşullar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği makam tazminatlı görevde bulunanların emekli olduktan sonra makam ve diğer tazminatları alabilmeleri için mutlaka bu görevlerini en az 2 yıl süre ile yapmış olmaları gerekir. 2 yıldan 1 gün bile eksik olursa bu tazminatlardan yararlanamazlar.

2 yıl görev yapma şartının istisna durumları;

Memur makam tazminatlı görevini yürütmekte iken vefat etmesi halinde hak sahiplerine intikalinde 2 yıl görev yapmış mı yapmamış mı buna bakılmaz. Makam tazminatlı görev esas alınarak memurun hak sahiplerine intikal ettirilir.

Bazı hallerde de yasal düzenlemelerde 2 yıllık sürenin aranmayacağı hükümleri bulunmaktadır. Yani 2 yılın istisna durumunun mutlaka bir yasal düzenleme ile belirlenmesi gerekir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Hali hazırda yürürlükte olan makam tazminatı ödenmesine yönelik hükümlerde özel olarak YAŞ HADDİNDEN emeklilik zorunlu bir emeklilik olsa da makam tazminatının ve diğer tazminatların emekli aylıklarına yansıtılabilmesi için mutlaka yaş haddinden önce makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl çalışılmış olması gerekir. Yoksa emeklilikte makam tazminatından yararlanılamaz. Örnek olarak; 63 yaşında bir memur (Şef, uzman, Şube Müdürü, Mühendis, Doktor, Öğretmen, Müşavir vb. gibi) 65 yaşını 23 ay sonra dolduracaksa ve bu yaşlar arasında Daire Başkanı olmuşsa, bu memur 65 yaş haddinden emekli olacağından emeklilikte makam tazminatını alamayacaktır, kazanacağı durum sadece Daire Başkanı ek göstergesi (4200) olacaktır.

Bu değerlendirmelerimiz, sadece 5434 e tabi memurlar içindir. 5510 a tabi memurlarda bu koşullar bulunmaz. 5510 a tabi memurların aylıkları içerisinde bu tazminatlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlar içinde yer alır ve emekli aylıkları bu kazançlar da dahil edilerek yapılır. 5434 e tabi memurlarda olduğu gibi ayrıca aylıklarla birlikte bir ödeme yapılmaz.