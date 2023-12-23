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Boşta geçen süre borçlanılabilir mi? Emeklilik için hangi hizmetler borçlanılabilir?

5434 ve 5510 sayılı Kanununa göre, borçlanma yapılabilecek 12 çeşit süre bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 09:10
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Boşta geçen süre borçlanılabilir mi? Emeklilik için hangi hizmetler borçlanılabilir?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hangi sürelerin borçlanılıp hizmet olarak sayılması konusu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 41 hükmünde bulunur. Bu süreleri hem 5434 e, hem de 5510 a tabi memurlar borçlanabilir.

Memurlar için sigortalılık süresi başlangıç ve bitimi emeklilik şartları arasında sayılmadığından, emeklilik için mutlaka SGK prim ödemeleri üzerinden hizmet yıllarının tamamlanması gerekmektedir. Bunun için, bazı durumlarda kişiler sigortalı olarak başlamakta, arada boşluk olduktan sonra belirli bir yıl sonra tekrar çalışmaya başlamaktadırlar. Dolayısıyla bu boşta geçen sürelerin borçlanma imkanı bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmü ile belirlenen süreler şunlardır:

- Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreler,

- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreler,

- Devlet memurlarının personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler,

- Grev ve lokavtta geçen süreler,

- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreler,

- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

- 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler,

- Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,
Ayrıca, yurtdışında geçen çalışma süreleri de 3201 sayılı Kanun gereği borçlanılabilmektedir.

Çalışılmadan boşta geçen süre borçlanılabilir mi?

Borçlanılacak süreler yukarıda belirtilen durumlarla sınırlı olup, bunun dışında bir borçlanma yapılma işlemi yoktur, yani hiç çalışılmadan geçen sürenin borçlanılarak hizmet kazanılması uygulaması bulunmamaktadır.


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