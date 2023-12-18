Mardin'de FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net