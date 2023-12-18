Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kuraları çekildi.

Organizasyondaki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi de belli oldu. Buna göre Galatasaray, Sparta Prag ile eşleşti.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Freiburg

Young Boys-Sporting Lizbon

Benfica-Toulouse

Braga-Karabağ

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off turu maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçını İstanbul'da oynayacak.