Zorla kredi çektirip tacizde bulunan 3 kişi tutuklandı

Çerkezköy'de yaşayan 27 yaşındaki M.O., iddiaya göre kullandığı bir internet sitesinde tanıştığı 23 yaşındaki M.K., 19 yaşlarındaki C.P.K. ve E.İ.'yi evine davet etti. Eve gelip M.O. ile bir süre vakit geçiren M.K., C.P.K. ve E.İ. iddiaya göre yanlarında getirdikleri muşta ve bıçak ile M.O.'ya cinsel tacizde bulunup ardından M.O.'nun telefonunu gasp ederek internet bankacılığı üzerinden tehditle 70 bin TL kredi çektirdi. Kısa süre içerisinde parayı M.O.'nun hesabından kendi hesaplarına aktaran üç kişi evden ayrıldı.

Üç kişi tarafından bıçak ve muşta tehdidi ile gasp edilen M.O., Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından çevredeki kameraları mercek altına alan polis ekiplerinin 48 saatlik titiz çalışması sonrası üç şüpheli Çerkezköy'deki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen M.K., C.P.K. ve E.İ. çıkarıldıkları mahkemece nitelikli yağma ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.