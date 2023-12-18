Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı
Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yakaların 3'ünün FETÖ, 2'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 15:46, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 15:45
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü. pic.twitter.com/rAAedCLsHD