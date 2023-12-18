Ayakkabı üreticilerinden asgari ücret desteğinin artırılması talebi

TASD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İçten, emek yoğun sektörlerde işçiliğin en önemli maliyet kalemi olduğunu vurguladı.

Yeni asgari ücret konusundaki görüşmelerin devam ettiğini anımsatan İçten, 2024 için tek asgari ücret belirleneceğinin, temmuzda zam yapılmayacağının konuşulduğunu, zor bir dönemden geçildiğini, böylesi bir dönemde asgari ücrete yüksek oranlı tek zam yerine iki aşamalı zammın enflasyonla mücadeleye de pozitif katkı sağlayacağını düşündüğünü bildirdi.

İçten, "Asgari ücret desteğinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Emek yoğun sektörlere özel bir ek düzenleme ihtiyacı var. Zor dönemi atlatana kadar devletimizden pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Bu çerçevede emek yoğun sektörlerde asgari ücret artışından kaynaklanan ek maliyetin yarısı kadar işverene destek verilmesini talep ediyoruz." görüşünü paylaştı.

- "Sektörün taleplerine olumlu yanıt verilmesi halinde çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz"

Ayrıca tüm ücret gruplarında gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin daha doğru olacağını değerlendirdiklerini belirten İçten, şu ifadeleri kullandı:

"Üretim ve ihracat, ülke ekonomisinin lokomotifini oluşturuyor. Asgari ücret artışıyla birlikte döviz kurunun yatay seyrinin devam etmesi, emek yoğun sektörleri bitirir. İthalat daha da fazla artar. Dolayısıyla mevcut pazarlarımızı kaybetme, binbir özveri ve emekle kurulan fabrikaları kapatma lüksümüz yok. Oysa Asya'dan ayakkabı dolu konteynerlerle gelen her gemi, bir fabrikanın daha kapısına kilit vurulması anlamına geliyor. 2028 için 2 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Sektörün taleplerine olumlu yanıt verilmesi halinde çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz."

2023 Ocak-Kasım döneminde ayakkabı ihracatının adet satışlarında yüzde 25, değer olarak yüzde 5 daraldığı, ithalatta ise aynı dönemde yüzde 70 artış olduğu bilgisini veren İçten, yüksek maliyetler nedeniyle fiyatların sadece yurt dışında değil yerli müşteriler için de pahalı kaldığını kaydetti.

İçten, "Dolayısıyla ihracatımız daralırken ithalatta yüzde 70 gibi olağanüstü bir artış var. Türkiye, ayakkabıda 500 milyon dolar cari fazla veren bir ülkeydi. Ne yazık ki yeniden cari açık verir konuma geldik. 2023'ü 1 milyar 120 milyon dolar ihracata karşılık, yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar ithalatla kapatacağımızı öngörüyoruz. Yani bu yıl 250 milyon doların üzerinde cari açığımız olacak." değerlendirmesini yaptı.

İçten, ayakkabı başta olmak üzere diğer emek yoğun sektörlerde "kan kaybının 2024'te daha fazla büyümemesi için" acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.