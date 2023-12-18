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Ali Koç ve Hasan Arat'tan 2011 Süper Kupa maçı sözleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'ndaki görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. İki başkan, 2011 Süper Kupa maçı için müracaat edeceklerini söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 16:36, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 17:21
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Görüşme sonrası konuşan Hasan Arat, "Kapımız herkese açık. Çok büyük camialar. İlk ziyaret Ali Bey'den geldi. Ortak sorunlarımızı konuşmamız lazım, buna ihtiyacımız var.

2011 Süper Kupa maçını birlikte oynamak için müracaat edelim dedik.

Sayın Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Ali koç ise şöyle konuştu:

"Ben buraya yönetim kurulumdan 6 arkadaşımla birlikte, Hasan Bey'in yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti için geldik. Hasan Arat'ın dediği gibi futbolumuzun sorunlarını, nerelerde güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk. Pek çok alanda birbirine benzer bir kulübüz. Özellikle vatan konularında çok paralel ilkelere sahibiz. Bizim buradaki ana hedefimiz sahada ve salonlarda rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı.

Konuştuğumuz en önemli konulardan biri 2011'den kalan Süper Kupa maçımız. Bizim buna müracaat etmeden TFF'nin bizi çağırması gerekirdi ancak onlarda yeterince bir kımıldama görmedik. Bunun için bir başvuru yapacağız. Takvim çok sıkışık. En yakın zaman, ligler başlamadan gibi gözüküyor. Ancak bu maçın en kısa sürede planlanıp, hayata geçirilmesi gerekiyor.

Görüşmemizde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündeme gelmedi.

İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye etti. Biz, Atamızın çok güzel bir portresini hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini verdi. Herhalde Rahmi Bey bunu benden isteyecektir ancak vermeyeceğim."

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