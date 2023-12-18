Kassam Tugaylarından Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından paylaşılan videoda İsrail güçlerinin Gazze'de tünel bulduğu anlar yer aldı.

Yaklaşık bir dakikalık görüntü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail askerlerinin Gazze'deki bir tünelde gezmesi, askerlerin Gallant'a bilgi vermesiyle başlıyor.

Video, Filistinli direnişçilerin 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırıya ve esir alınan İsrailli askerlere ilişkin görüntülerle devam ediyor.

Görüntünün sonunda ise Gazze'nin kuzeyinde bulunan tünelin kullanım amacına işaret edilerek Arapça, İbranice ve İngilizce "Geç geldiniz, görev tamamlandı." mesajı çıkıyor.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın 400 metre yakınında 4 kilometreden uzun, en derin noktası 50 metreye ulaşan bir tünel bulunduğunu duyurmuştu.

Söz konusu tünelden İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tünelin İsrail'e kadar uzanmadığı belirtilmişti.

Gazze'deki tüneller, İsrail ordusunun ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 126'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.