Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Togg hediye etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 17:15, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 17:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında, Başbakan Viktor Orban ile Karmelita Sarayı'nda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında Orban'a Togg hediye etti. Başbakan Orban ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir at hediye etti.