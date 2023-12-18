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Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Türk Eğitim-Sen (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) yeni süreç, kapalı kapılar arkasında 'Ben Bilirim' anlayışına saplanmadan yürütülmelidir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 17:22, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 17:25
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Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde Öğretmenlik Meslek Kanunu'na yönelik yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun herkes önünde tartışılması gerektiğini belirterek, "ÖMK'da yeni süreç, kapalı kapılar arkasında 'Ben Bilirim' anlayışına saplanmadan yürütülmelidir" diye konuştu.

ÖMK'nın çıkarılmasının olumlu bir adım ve bir mevzii olarak gördüklerini dile getiren Geylan, kanunun adına yakışır şekilde zenginleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

GEYLAN: HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Türk Eğitim-Sen'in, dört yıl süresince birçok çalışma yürüttüğünü, girişimlerde bulunduğunu, ve 20 Ocak 2023 ile 23 Ocak 2023 tarihleri arasında da 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı' yaptığını hatırlatan Geylan, "Sendika olarak ÖMK'nın yeniden düzenlenmesi sürecinde de her türlü katkıyı vereceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÖMK İLE İLGİLİ YENİ SÜREÇ KAPALI KAPILAR ARKASINDA YÜRÜTÜLMESİN"

Geylan, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yaptığı açıklamada, 'Öğretmen arkadaşlarımızın problemleri, itibarı ve çalışma koşulları açısından da yeterli olduğuna inanmıyorum. İyi bir düzenleme ama eksik' demiş. Aynen katılıyorum! Türk Eğitim Sen olarak, sürecin başından beri ÖMK'nın çıkarılmış olmasını meslektaşlarımız bakımından olumlu bir adım ve bir mevzii olarak gördüğümüzü ve fakat kanunun adına yakışır şekilde muhtevasının zenginleştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Nitekim, dört yıldır yaptığımız birçok çalışma ve girişimin yanı sıra, 20 Ocak 2023 ile 23 Ocak 2023'te düzenlediğimiz 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Çalıştayı' ile de öğretmenlerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda nasıl bir kanuni düzenleme yapılması gerektiğini ortaya koymuştuk. Sendika olarak ÖMK'nın yeniden düzenlenmesi sürecinde de her türlü katkıyı vereceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. MEB'den beklentimiz de ÖMK ile ilgili yeni süreci, kapalı kapılar arkasında 'Ben bilirim' anlayışına saplanmadan, öğretmenlerimiz ve eğitimin paydaşlarıyla şeffaf ve paylaşımcı bir istişare yöntemiyle yürütmesidir."

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