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Gazze'de can kaybı 19 bin 453'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453'e, yaralı sayısının 52 bin 286'ya yükseldiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 17:32, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 17:54
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Gazze'de can kaybı 19 bin 453'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 73'üncü günde devam ederken, can kaybı 20 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybettiği, 313 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453'e, yaralı sayısının 52 bin 286'ya yükseldiğini açıkladı.

Gazze'nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personeli insanlık dışı koşullar altında gözaltında

El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce yaralının, hamile kadının, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetinden mahrum kaldığını belirterek, uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade etti. El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltına olduğunu hatırlattı.

İsrail saldırılarında 310 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini aktaran el-Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 22 hastane ve 52 sağlık ocağının faaliyet dışı kaldığını belirtti.

5 bin yaralının tedavi için yurtdışına çıkarılması gerekiyor

Acilen 5 bin yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini aktaran el-Kudra, Gazze Şeridi'nin çocuk aşısına olan ihtiyacın devam ettiğini ifade etti. Sağlık ekipleri barınma merkezlerinde 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit ettiğini aktaran el-Kudra, uluslararası kurumlara 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulundu.

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