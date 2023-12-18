Rüşvet alırken yakalanan mahkeme katibi tutuklandı
Gaziantep'te rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan katip A.Y. tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 18:59, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 19:18
Gaziantep Adliyesinde görevli katip A.Y'nin rüşvet aldığı yönünde ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ekip görevlendirildi.
Katibin görev yaptığı mahkemeye giden ekip, A.Y'yi rüşvet alırken yakaladı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen A.Y. adliye binasının birinci katından atlayarak kaçmaya çalıştı.
Yakalanan A.Y. tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.