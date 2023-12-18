Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 23:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 23:55
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Erzincan Merkez'de de saat 23.28'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gümüşhane'de art arda yaşanan depremler korkuttu
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:23:13 TSİ
Enlem:39.92667 N
Boylam:39.32611 E
Derinlik:15.68 km
Detay:https://t.co/ph098qgdlp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi