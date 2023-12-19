Çin'in Gansu eyaletinde büyük deprem: Yüzlerce ölü ve yaralı var

Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Yeni yargı paketi geliyor
Yeni yargı paketi geliyor
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
İstanbul için üç isim istedi
İstanbul için üç isim istedi
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Ana sayfaHaberler Dünya

Çin'in Gansu eyaletinde büyük deprem: Yüzlerce ölü ve yaralı var

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Büyük deprem sonrası bölgede çok sayıda yapı yıkılırken su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü. Gansu'yu vuran depremde ilk belirlemelere göre 111 kişi hayatını kaybetti yüzlerce kişi de yaralandı

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 07:57, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 09:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremde 111 kişi hayatını kaybetti

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, dün gece yarısından bir dakika önce, merkez üssü Cişişan Baoan Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 100, komşu Çinghay eyaletinde 11 kişi hayatını kaybetti.

İki eyaletin sınırına yakın bir bölgede meydana gelen depremde Gansu'da 96, Çinhay'da 124 kişi yaralandı. Ayrıca çevre yerleşimlerde su ve elektrik şebekesi, ulaştırma altyapısı ve iletişim ağları zarar gördü.

Kurtarma çalışmaları için yerel itfaiye ve afet birimlerinden 580 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama ve kurtarma çalışmalarının acil yürütülmesi çağrısı yaptı, depremden etkilenen vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.

Görgü tanıkları depremin ardından bölgede çok sayıda evin, yol ve altyapının zarar gördüğünü, ilçeye bağlı birçok köyde elektrik ve su kesintilerinin olduğunu bildiriyor.

Yerel meteoroloji birimleri, bölgede bugün hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyor.

Deprem bölgesi

Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan bölge, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.

Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde Eylül 2022'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde en az 93 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın insan yaşamını yitirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber