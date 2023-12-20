Öğretim görevlisi alımında 'doktora yapıyor' şartı olamaz!

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından 15 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek amacıyla uygulamalı birim statüsünde çalıştırmak üzere Öğretim Görevlisi ilanı yayımlanmıştır.

Söz konusu ilana başvuracak adaylarda; "İşletme alanında doktora yapıyor olmak. Kariyer ile ilgili çalışma yapmış olmak. Psikoteknik testler yapabiliyor olmak." şartı aranmaktadır.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm devlet üniversitelerine 11 Nisan 2023 tarihinde gönderilen yazıda uygulamalı birim statüsündeki öğretim görevlisi ilanlarında; "YÜKSEK LİSANS VE/VEYA DOKTORA/SANATTA YETERLİK ÖĞRENCİSİ OLMAK/YAPIYOR OLMAK şeklinde herhangi bir şarta yer verilmemesi" istenmektedir.

Ancak, Gebze Teknik Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının açık talimatının aksi bir şekilde uygulamalı birim statüsündeki öğretim görevlisi ilanında "DOKTORA YAPIYOR OLMAK" şartı aramıştır.

Bu kapsamda, Gebze Teknik Üniversitesinin ileriki süreçlerde mağduriyet yaşanmaması adına başvuru süreci devam eden bu kadroyla ilgili olarak düzeltme yoluna gitmek suretiyle öğrencilik şartını kaldırması uygun olacaktır.

