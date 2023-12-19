Brent petrolün varil fiyatı 78,07 dolar

Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Konut fiyatlarındaki yıllık bazda artış enflasyonu yendi
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Talip Geylan'dan Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
e-Devlet 15 yaşında: En çok hangi hizmet kullanıldı?
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 13 kişi ifade verecek
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak
Yeni yargı paketi geliyor
Yeni yargı paketi geliyor
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 78,07 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,07 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 09:52, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 10:05
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 79,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 78,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerinin petrol arzında kesintiye yol açacağı endişeleriyle yükselmeye devam ediyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 19 Kasım'da X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu. Saldırılar sonucu birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Kızıldeniz'deki gerginlik sebebiyle Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerin yön değiştirmek zorunda kalması petrol piyasaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Söz konusu boğaz, küresel deniz yoluyla emtia sevkiyatları için dünyanın en önemli rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini bildirdi. Gerginliğin devam etmesi durumunda, söz konusu güzergah yerine alternatif yolu tercih eden gemilerin sayısının giderek artacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, arz kesintileri ve Orta Doğu'daki çatışmaların yol açabileceği potansiyel risklerin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini öne sürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,25 ile 78,33 dolar aralığının direnç, 77,87 ile 77,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber