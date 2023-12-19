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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kaybederek 7.725,86 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 18:19, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 18:21
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,38 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,86 ile spor oldu.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de 2. el konut satışları ve tüketici güven endeksi ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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