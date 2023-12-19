Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.
BENZİNE ZAM GELİYOR
20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.47 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.02 liradan satılıyor.AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor