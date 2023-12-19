İşte Türk-İş ve TİSK'in talebi! 'Rakam' açıklaması geldi

'DEZENFLASYONİST SÜREÇ HIZLANACAK' MESAJI

Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.

Nitekim aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor.



TÜRK-İŞ HEYETİNDE 4 İŞÇİ VAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İş heyetinde ilk kez 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 asgari ücretli çalışan yer alıyor. Heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık ediyor.

HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKACAK?

Yeni asgari ücretin tespitinde 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak.

6 aylık enflasyon tahmini

Memur zammı

TÜRK-İş ve TİSK'in rapor ve verileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmaları

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.



MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi. Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.

ASGARİ ÜCRET 6 AYLIK ENFLASYONUN ALTINDA KALMAYACAK

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.

Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.

Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI YENİ REKORUNU KIRACAK

Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.

(1 dolar=29,03 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise bu rakam 589 doları bulacak.

ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET NE KADAR OLACAK?

ZAM ORANI - NET ÜCRET - BRÜT ÜCRET

YÜZDE 40 - 15.962 TL - 18.880 TL

YÜZDE 45 - 16.533 TL - 19.450 TL

YÜZDE 50 - 17.103 TL - 20.121 TL

YÜZDE 55 - 17.673 TL - 20.792 TL

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret için komisyonun Aralık ayı içerisinde en az 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak. Son dokuşunu Başkan Erdoğan yapacak. Yeni asgari ücret 31 Aralık 2023'ten önce duyurulacak. Bu bağlamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.



ASGARİ ÜCRET HESAPLARI DEĞİŞTİRECEK

Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.