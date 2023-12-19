Bakan Koca 'Uzman adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun' açıklamasıyla paylaştı

Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

2023 İkinci Dönem Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına göre, 9 uzmanlık dalında açılan 636 kontenjana aynı puanı alan adaylarla birlikte toplam 669 aday yerleşti. Böylece yerleşim oranı %105,18 olarak gerçekleşti. Uzman adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum.