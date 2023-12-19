İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 10:05, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 10:07
4'Ü MUVAZZAF, 2'Sİ ESKİ ASKER, 6'SI ESKİ ASKERİ OKUL ÖĞRENCİSİ TOPLAM 12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.