Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 10:47, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 10:48
Alınan bilgiye göre M.T. (29) yönetimindeki 07 AJD 929 plakalı otomobil, Salihli-Akhisar kara yolunun Gölmarmara ilçesi geçişinde, refüjü geçip karşı yönden gelen B.Y. (24) idaresindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Berna T. (25) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.T, kamyonet sürücüsü B.Y. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.E. (22) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.