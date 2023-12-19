Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlardan başvurusu kabul edilenlerin sertifikalarının erişime açıldığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 10:46, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 10:48
Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması şu şekilde:
Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlardan başvurusu kabul edilenlerin uzman öğretmen/başöğretmen sertifikaları 19 Aralık 2023 tarihi itibarıyla düzenlenmiştir.
İlgililer sertifikalarını gerek kendi kişisel MEBBİS sayfalarından gerekse e- Devlet üzerinden alabilecekler.