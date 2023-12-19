Dolar 29,09 TL'den günü tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,0580 29,0590 29,0890 29,0900 Avro 31,7580 31,7590 31,9520 31,9530 Sterlin 36,7950 36,9120 37,0130 37,1300 İsviçre Frangı 33,4000 33,5640 33,6680 33,8370 ANKARA ABD Doları 29,0280 29,1080 29,0590 29,1390 Avro 31,7180 31,7980 31,9120 31,9920 Sterlin 36,7350 36,9450 36,9530 37,1630