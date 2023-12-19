Dolar 29,09 TL'den günü tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 17:58, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 18:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,0580
|29,0590
|29,0890
|29,0900
|Avro
|31,7580
|31,7590
|31,9520
|31,9530
|Sterlin
|36,7950
|36,9120
|37,0130
|37,1300
|İsviçre Frangı
|33,4000
|33,5640
|33,6680
|33,8370
|ANKARA
|ABD Doları
|29,0280
|29,1080
|29,0590
|29,1390
|Avro
|31,7180
|31,7980
|31,9120
|31,9920
|Sterlin
|36,7350
|36,9450
|36,9530
|37,1630