Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 11:00, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 11:03
Açıkla Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPGli olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/z7Cqx3Jl5p