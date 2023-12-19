Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Açıkla Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadelerine yer verildi.