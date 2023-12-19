İstanbul'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 11:13, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 11:10
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ içinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında bilgi bulunan 3 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.