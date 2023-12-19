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TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!

Türkiye, 2024'e temeli atılan veya teşvik belgesi alan 6250 fabrikayla giriyor. 2024'te temeli atılan veya teşvik belgesi alan 6 bin 250 fabrika kurulacak. TOGG'un 2028'de kapasite artırımıyla 40 fabrika inşa edilecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 12:47, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 12:51
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TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!

Türkiye'nin otomobili TOGG için 40 yeni tedarik tesisi yapılıyor. Türkiye'de seçimden sonra 5 yıl mevcut iktidarın devam edecek olması, makro ekonomide başlayan iyileşme yatırımcıları yeniden üretime yönlendirmeye başladı.

Türkiye, 2024'e ise 6.250 fabrika ile giriş yapıyor. Organize Sanayi Bölgeleri'nin arsa ve teşvik başvuruları verilerine göre, bu tesislerin 4.000'den fazlası Marmara ve Ege bölgelerinde yer alıyor. Bu yatırımların yüzde 18'ini ise yabancı sermaye oluşturacak. Türkiye, bölgede sürekli patlak veren savaşların ve siyasi istikrarsızlıkların da etkisiyle, 2024'te de üretim açısından en istikrarlı bölge olarak görülüyor.

YALOVA'DA 150 FABRİKA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yatırımlarda öne çıkan en önemli bölge ise Yalova. Tamamlandığında 300 fabrikanın üretim yapacağı ve yaklaşık 20 bin kişiye de istihdam sağlayacak olan Yalova Makine İhtisas OSB'de 150 yeni fabrika açılacak. Türkiye'nin en stratejik sanayi bölgeleri arasında gösterilen Yalova Makine İhtisas OSB'nin Başkanı Direnç Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu açıkladığı şekli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosu ile yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda önümüzdeki yılın projeksiyonu ile bu sayının 150'leri geçeceğini görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Rakamlar istihdama da yansıyor. 2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 910 bin kişi istihdam ediliyor. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 57 bin 517'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 4 bin 300 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor. Üretimde Batı'nın tekeli de kırıldı. Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.

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