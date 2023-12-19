Adana'da hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bina içinde kimyasal bazlı maddelerin olduğunu belirten Kandemir, "Ekiplerimiz yaklaşık 30 araç, 20 arazöz ile müdahale ediyor. Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün araçları, ASKİ'ye bağlı tankerlerle müdahale ediyoruz. Yangının büyük kısmı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başladık. İnceleme yapıldıktan sonra detaylı bilgi aktaracağız." dedi.

İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesine ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi.

Yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle 2011'de kapatılan Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Adana Devlet Hastanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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