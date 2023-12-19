Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Akşener: İmamoğlu ve Yavaş korkup kabul etmediler
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Bireysel Emeklilik İle %30 Devlet Katkısı!
Sponsorlu İçerik
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 49 kuruş zam geldi
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanım diyecektim
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Akşener'den 'İstifalara' ilişkin açıklama: Savaş ilanı olarak kabul ediyorum
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Çatalca'da trafik kazasında üç Pilottan ikisi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: Bizde kavga gürültü yok!
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
'Biden ile görüşmemizde ABD'ye o tarihi sorumluluğu hatırlattım'
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'de 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
'Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz!'
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
Yeni yargı paketinde 'af düzenlemesi' olacak mı? Bakan Tunç açıkladı
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
TOGG'da hedef büyüdü, 40 dev fabrika yolda!
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Yasal takibe takılan kişi sayısı milyonu geçti
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
Çalışan emeklinin ikramiye tarihi belli oldu
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
İhaleye fesat karıştırıp, karşılığında 'estetik ameliyat' yaptırmış
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen sertifikaları erişime açıldı
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinde 6 başlık
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
İzmir'deki FETÖ operasyonu: 4'ü muvazzaf 8 gözaltı
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Fiyat listesi kararı Resmi Gazete'de: İşletmeler okunabilir şekilde her yere asacak
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Kocaeli'de AK Parti Manisa'da MHP
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
Yeni Şafak'a göre cuntacı teğmenlerin başında Ümit Özdağ var
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
'Haziran ayında inşallah 6A uydusunu uzaya fırlatıyoruz'
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Akıncı Üssü davasında sanıkların cezaları onandı
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Gümüşhane ve Erzincan'da korkutan depremler
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
Üniformalı nikah tartışmasının taşındığı yargıdan sürpriz karar
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
OSB'deki kadın meslek öğretmenleri, kız öğrencilere örnek oluyor
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye'den çekiliyor: İşten çıkarmalar olacak
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler konuşuldu?
Ana sayfaHaberler Yaşam

e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı

Vatandaşların e-Devlet Kapısı ile ilgili öneri ve düşüncelerini iletebilecekleri "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" erişime açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 16:38, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 16:52
Yazdır
e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi erişime açıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki önemli yapı taşlarından e-Devlet Kapısı, bu yıl 64 milyon kullanıcı sayısını aştı.

e-Devlet Kapısı 7 bin 500'den fazla hizmet sunarken, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşımla hizmet geliştirmeye devam ediyor.

Geçen yıl yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre, kullanıcılar yüzde 95'lik bir memnuniyet seviyesine ulaştı. e-Devlet Kapısı, bu başarısını kullanıcı odaklı yeni hizmetlerle daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Bu kapsamda her yıl düzenlenen e-Devlet Kapısı Memnuniyet anketi, kullanıcılarının görüş ve önerileriyle daha ileriye taşımak amacıyla bu yıl da erişime açıldı.

Anket, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler hakkında kullanıcı beklentilerini ve görüşleri toplamak için tasarlandı. Anket sonuçları hizmet geliştirmeleri için değerli bir geri bildirim kaynağı olacak.

- "Türkiye kullanıcı odaklılık alanında 3. sırada"

Vatandaş odaklı dijital dönüşüm politikalarının uluslararası endekslere de etkin bir şekilde yansıdığı görüldü.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, 35 ülke arasında genel ortalamada 6 sıra yükselerek 10. sıraya yerleşti. Raporda e-Devlet Kapısı'nın en iyi performans gösterdiği başlık ise "Kullanıcı Odaklılık" olurken bu alanda Türkiye 3. sıraya yükseldi. Bu başarı e-Devlet Kapısı'ndaki dijital hizmetlerin kullanıcı odaklı geliştirildiğinin bir göstergesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşların geri bildirimleriyle e-Devlet Kapısı'na her geçen gün yeni ve katma değeri yüksek hizmetler eklemeye devam ediyor.

Kullanıcılar, "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden memnuniyet anketini doldurarak, Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı'nın gelecekte sunacağı hizmetlerin şekillendirilmesine katkı sağlayabilecek.

Sürekli gelişen yapısı ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı ile e-Devlet Kapısı, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber