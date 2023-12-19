Akşener 'korktular' dedi, İmamoğlu cevap verdi

Yerel seçim öncesi siyasetin gündemi, karşılıklı açıklamalarla ısınmaya devam ediyor. CHP ile yerel seçimlerde işbirliği yapmama kararı alan İYİ Parti'de devam eden istifa furyası hakkında önemli açıklamalar yapan Genel Başkan Meral Akşener, ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Partisinin Uşak Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtımı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin İYİ Parti işbirliğiyle kazanıldığını, o dönemdeki amaçlarının 2023 seçimlerini kazanmak olduğunu anlattı.

Bu hedefte başarılı olunamadığını, bugün gelinen noktada hür ve müstakil olarak seçimlere girmeye kararı verdiklerini belirten Akşener, bu kararı aldıktan sonra hakaret ve iftiralarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Partilerinin Genel İdare Kurulunun aldığı kararın ardından bir elin devreye girdiğini ve partililerine istifa çağrılarında bulunulduğunu dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Buradan ilan ediyorum, benim fikrim, benim talimatım; tek başına giriyoruz, her yerde tek başına. Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir, başarısızlık olduğu taktirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim" dedi.

"Korktular kabul etmediler"

Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi altılı masaya iki isim önerdiğini ancak masadan kovulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi (Masur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu). Ben değil milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz onların kafalarında, öyle bir dünya yok.

"Savaşsa can, baş üstüne"

Dün anlatılanlara baktığımda sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor... Bu bir savaş ilanıysa kabulümdür, can baş üstüne. Çok küçümsemişler bizi. Şimdi sağdan soldan herkesi birleştirmişiz. Ezeli düşman olanları bile kanka olmuş durumda. Onlar hep, biz tek. Canımız sağ olsun, bakalım, görelim ne yapacağız. Ben de şu masanın üstüne kellemi koydum, ister tekme atın yere düşsün ister tekrar buraya koyun sizin elinizde, siz bilirsiniz."

"Aynı masayı paylaştıklarımız haddini aşan cümleler kurabiliyor"

Akşener'in bu açıklamasından kısa süre sonra Pendik Kurtköy Sosyal Merkez İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üstü kapalı şekilde Akşener'i kastederek, şunları söyledi:

"Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa, bir kısım dostlar -çok az sayısı- oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik: Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki, şimdi ne yapacağız, ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim: Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim -Allah'ın bir lütfu- vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. İftiralara gözümüzü, kulağımızı kapatacağız. Çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umurumuzda değil."

"İttifak bozulmayacak"

"31 Mart'ta bu ittifak, asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak." diyen İmamoğlu, "O yüzden, bugünden itibaren herkese söylüyorum: Kervanınıza yeni dostlar katın. Kervanınızı büyütün. Bizim kervanımız, aynı; duruyor. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu, el uzatacak. Çünkü başından beri biz ittifakı, milletimizin ruhuyla birleşen bir birleşme olarak koyduk. Ve bu koyduğumuz anlayış, gerçekten milletimiz tarafından alındı" ifadelerini kullandı.