Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan vefat etti

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi, yarın Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.

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