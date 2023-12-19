Kazada ağır yaralanan İKM, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

15 Kasım akşamı Karabük-Zonguldak karayolu Gökbel mevkiinde meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir halinde olan Semih Cansız (34) idaresindeki 67 DH 790 plakalı otomobil, arıza yaptı. Arızaya bakmak için otomobilinden inen Semih Cansız'a, Mehmet A. (47) idaresindeki 78 BC 198 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Cansız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memurluğu yapan Semih Cansız, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.