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Canlı yayında eşini öldürüp, gömdüğünü itiraf etmişti: Müebbet hapis cezası aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşi Mine Kocadağ'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 19:48, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 22:24
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Canlı yayında eşini öldürüp, gömdüğünü itiraf etmişti: Müebbet hapis cezası aldı

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mithat Kocadağ (31), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Mithat Kocadağ, eşini çok sevdiğini ve yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu ifade ederek, "Eşimle mutlu olalım diye hep geçinmeye çalıştım. Olay günü bir anlık cinnet getirdim. Ağzını kapattığımı hatırlamıyorum. Bir anda oldu. Bir anlık cinnetle oldu, çok pişmanım. Aileme, eşimin ailesine ve oğluma yaşattıklarım için pişmanım. Çocuğumun yüzüne bakacak halim yok." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, televizyon programında anlattıkları ve ifadelerinde söyledikleri, otopsi raporları, tanık beyanları, telefon kayıtları ve sanığın mahkemedeki savunmaları ile elde edilen deliller ışığında, boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdüğünün sabit olduğunu belirtti.

Sanığın telefon kayıtlarındaki incelemelerde ortaya çıkan "Bir ceset ne kadar sürede bozulur" gibi aramalarda suçu tasarladığının kesin olduğunu, cinayetten sonra kayıp başvurusunda bulunarak kolluk kuvvetlerini oyaladığını aktaran savcı, Kocadağ'ın tahrik ve takdir indirimleri uygulanmaksızın "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın tutukluluk halinin de devamı kararlaştırıldı.

- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mithat Kocadağ (31), eşi Mine Kocadağ (25) için 18 Ağustos 2022'de kayıp başvurusunda bulunmuş, o dönem yapılan aramalardan sonuç alınamamıştı.

Televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, kardeşinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Yürütülen soruşturmada Mithat Kocadağ, kayıp ihbarı yaptığı tarihten yaklaşık 8 ay sonra eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, ceset, kendisinin de bir dönem çalıştığı otele ait araziye yarı gömülü çuval içinde bulunmuştu.

Ön otopside kadının boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş, Mithat Kocadağ tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçundan da hapis cezası talep etmişti.

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