İsrail kabinesinde 'camide hoparlörlerden Yahudi duası okunması' krize neden oldu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, arasında dünkü kabine toplantısında sert tartışma yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Ben Gvir'in Batı Şeria'nın Cenin kentinde camiye baskın düzenleyip hoparlörlerden Yahudi duası okuyan İsrail askerlerine ceza verilmesi nedeniyle Halevi'ye tepki gösterdiği aktardı.

"Beni tehdit etmeyin"

Ben Gvir'in Halevi'ye cezaların askerlerin moralini düşürdüğünü belirttiği ifade edilen haberlerde, Halevi ise askerlerin eylemlerinin ordunun davranış kurallarını ihlal ettiğini ve ordunun değerlerine aykırı olduğunu söylediği aktarıldı.

Ben Gvir'in Halevi'ye "Ben bir kabine üyesiyim, siyasi bir rütbem var. Kararı biz veririz" diye karşılık verdiği ifade edilen haberlerde, Halevi'nin ise Ben Gvir'e "Yanılıyorsunuz. Orduda neyin ahlaki bir davranış olup olmadığına ben karar veririm. Beni tehdit etmeyin" diye karşılık verdiği belirtildi.

"Hanımefendi, bana ne yapacağımı söylemeyin"

Haberde, tartışma sırasında bazı bakanlarında Halevi'ye arka çıktığı ve Ben Gvir'e Genelkurmay Başkanı ile kaba bir şekilde konuşmamasını yönünde uyardığı aktarıldı. Halevi'ye arka çıkan isimlerden birinin Yifat Shasha-Biton olduğu ve Ben Gvir'in Shasha-Biton'a "Hanımefendi, bana ne yapacağımı söylemeyin" dediği ifade edildi. Shasha-Biton'ın ise Ben Gvir'e "Bana hanımefendi demeyin" diye karşılık verdiği aktarıldı.

Öte yandan Ben Gvir, geçtiğimiz ayda kabine toplantısında Gadi Eisenkot ile tartışmıştı.