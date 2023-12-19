Kahvehanede silahla vurulan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 20:39, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 20:40
Cebeci Mahallesi'ndeki kahvehanede Ali Y. (21) oyun sırasında M.Y. (17) tarafından tabancayla başından vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Y'nin cesedi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cinayet zanlısı gözaltına alındı.