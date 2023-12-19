İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Üst yönetimdeki istifa dalgası teşkilatlara da yayıldı.

Son olarak İyi Parti Ankara eski il başkanı Mesut Özarslan istifa etti. Özarslan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İyi Parti'yi kurduk.

İyi Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İyi Parti üyeliğimden istifa ediyorum."