Tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı, 2 kişi öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 21:14, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 21:16
Ü.K'nin kullandığı 80 LH 143 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Cığcık köyü yolu mezarlık kavşağında, Serhat K. idaresindeki 31 R 6184 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.