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Ümit Özdağ: İYİ Parti'ye işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ne çağrımıza ne randevu talebimize İYİ Parti Genel Merkezinden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 22:37, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 23:05
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Ümit Özdağ: İYİ Parti'ye işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Özdağ, Beşikdüzü ilçesinde ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi.

Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettikten sonra geldiği Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Said" adının verilmesine tepki gösterdi, bu konuyu gündemde tutacaklarını söyledi.

Özdağ, 81 ilin bütün ilçelerinde kendi adaylarını çıkartarak seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kars ve Iğdır'da ilçelerde aday çıkaracağız, ilde aday çıkarmayı düşünmüyoruz. Burada HDP karşısında güçlü olan vatansever adayı destekleyeceğiz. Bu aday MHP, CHP, İYİ Parti adayı olabilir. Bilmiyorum artık, partilerine bakmayacağız, kazanma imkanları ve vatanseverliklerine bakacağız çünkü bir daha bu şehirlerde HDP'nin almamasını istiyoruz. Bu konuda güçlü olan adaya aktif şekilde destek vereceğiz."

İYİ Partiye seçim işbirliği çağrısında bulunduklarını ifade eden Özdağ, "Üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Randevu da talep ettik. Ne çağrımıza ne randevu talebimize İYİ Parti Genel Merkezinden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer olumlu bir cevap birkaç gün içinde gelmezse biz de bu konudaki değerlendirmeyi, vatansever seçmenin takdirine sunacağız ve taleplerimizi geri çekeceğiz." dedi.

Özdağ, CHP ile seçim işbirliği yönündeki düşüncesinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"CHP ile bir işbirliğimiz söz konusu olabilir. Bunun için Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım. Özel'in bu protokolde Şeyh Said'in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. HDP'nin terörle ilintili parti olduğu konusunda bize güvence vermesini, kendisinin de böyle düşündüğünün güvencesini vermesini isteriz. HDP ile ittifak yapmayacağının, sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacağının güvencesini vermesini isteriz. 1924 Anayasası'nın belirlediği milli, üniter, laik devlet ilkelerine sadık olduğunu protokole yazdırmak isteriz. Bu protokolün gizli olmasını istemeyiz. Teklifimizi ortaya koyduk."

Özdağ, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne giderek, Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Said" adının verilmesiyle ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Trabzon İdare Mahkemesine dilekçe verdi.

Kent merkezi ve Uzun Sokak'ta vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özdağ, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.

Özdağ, son olarak bir otelde düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu.

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