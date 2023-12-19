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Şırnak'ta hakem dayak yedi, burnu kırıldı

Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'in, saha içinde Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğraması ve yerde tekmelenmesi olayının üzerinden çok geçmemişken, benzer bir olay da Şırnak'ta yaşandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 23:52, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 23:46
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Şırnak'ta hakem dayak yedi, burnu kırıldı

Şırnak'taki 1. Amatör Lig B Grubu mücadelesinde Kumçatıspor ile Cizre Diclespor arasında gerçekleşen karşılaşma sonrası gergin anlar yaşandı. Kumçatıspor futbolcularının saldırısı sonrası maçın hakeminin burnu kırıldı.

Cizre Diclespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maçın bitiminde Kumçatıspor futbolcuları, ilk olarak maçın hakemleri Zinar Ermiş, Veysel Samsak ve Mustafa Ekine saldırırken, sonrasında da Cizre Diclespor oyuncularına yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Olaylara müdahale eden jandarma ekipleri, hakemlerden Veysel Samsak'ın burnunun kırıldığı müdahale sırasında tespit edildi. Samsak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Bu arada, Cizre Diclespor takımının otobüsüne de taraftarlar tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Hasar gören otobüs, jandarma korumasında bölgeden ayrıldı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 GÜN ÖNCE HALİL UMUT MELER'E SALDIRILDI

6 gün önce, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra, maçın hakemi Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklarının hedefi olan Meler, yere düştükten sonra Koca'nın etrafındaki insanlar tarafından yerde tekmelendi. Meler'in saldırıya uğraması Türk futbolunda infiale neden olurken, maçlar 1 hafta ertelendi.

Öte yandan Ankaragücü'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Faruk Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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