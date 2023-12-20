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Siyonistler KKTC'de yeni oyun peşinde!

KKTC'deki gizli işgali ve kaçak sinagogu deşifre eden haberler siyonistleri korkuttu. Adında "Türk" ifadesi olan mason dernek "İnşaat bizim" dedi. Onlar da İsrail'in "yeminli hizmetkarı" çıktı!

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Aralık 2023 07:38, Son Güncelleme : 20 Aralık 2023 07:27
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Siyonistler KKTC'de yeni oyun peşinde!

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Ada'nın Cihangir bölgesinde, sessiz sedasız devam eden kaçak sinagog inşaatını ortaya çıkaran manşetimizin ardından Yahudi kanattan skandal bir açıklama geldi. Korsan inşaatı Kıbrıs'taki masonlar üstlendi. Ada'da Kıbrıs Türk Yükseltme Derneği ismiyle yapılanan masonlar, şehitliğin yanı başında künyesiz kompleksi kendilerinin inşa ettiğini duyurdu.

Türk toprakları üzerinde koloniler kuran siyonistler, Kıbrıs'ı Yahudilerin Filistin'den sonraki ikinci vatanı olarak ilan etti. Ada'yı parselleyen siyonistlerin yayılma aparatı CHABAD tarikatının, künyesiz inşaatın gizli sahibi olduğu bilgisine ulaştık.

Çevrede 121 dönümlük arazinin satılması projenin hedefini gösteren bir diğer veri oldu. 18 Aralık'ta manşetten verdiğimiz kuşatma haberi sonrası, siyonistler hedef saptırmak için harekete geçti. İnşaatı, mason teşkilatı olan Türk Yükseltme Derneği sahiplendi. Kuruluş Bildirgesi'nin 4. maddesinde loca sistemi ile faaliyet yürüttüklerini belirten dernek, üyelere "Hür Mason" denildiği ibaresine yer veriyor. 6. maddede ise bilimsel ve ahlaki alanda aydınlanma amaçlı etkinlikler düzenlemek için kuruldukları ibaresi yer alıyor.

Kıbrıslı kaynaklar, haberimizle İsrail'in bir büyük oyununun daha bozulduğunu belirtiyor. Künyesiz inşaatın yaz aylarında sinagog ve kültür merkezi olarak CHABAD'a teslim edileceği görüşü hakim. Ünlü mason yapılanmalardan eski Bilgi Locası Sekreteri Yüce Kayaoğlu "Her mason İsrail'in potansiyel neferidir" dedi ve şöyle konuştu:

Her 'Birader' İsrail menfaatlerini koruma yemini eder. Nerede ve hangi şartlarda olursa olsun bu yemine sadık kalmak zorundadır. Hepimiz yedi kollu şamdanın etrafında döner ve masada açık duran Tevrat'a yemin ederiz. Kurtuluş ve olgunlaşma masonluğun değişmez yasasıdır. Kurtuluş, milli ve dini aidiyetlerden sıyrılmaktır. Olgunlaşma ise ruhen Yahudileşmektir. Kıbrıs, İsrail ve masonlar için çok özel öneme sahip bir bölge. Ada'ya dair plan ve projeler var. Masonlar da kritik bir misyon üstleniyor...

İsrail'in, illegal hedeflerini meşru hale getirme görevini masonlara ihale ettiğini vurgulayan Kayaoğlu "Mason dernekleri hedef ülkelere, siyaset, ekonomi, bürokrasi, STK gibi araçlarla sızar. Bu doğrultuda İsrail'in Kıbrıs'ı ele geçirme planında mason yapıların rolü büyük" ifadesini kullandı.

30 BİN YAHUDİ 25 BİN DÖNÜM ARAZİ ALDI

KKTC'deki siyonist tehlikeye dikkat çeken emekli Kıdemli Albay Osman Nuri Balcı "Kıbrıs çok stratejik bir konuma sahip. Türkiye'nin güvenliği için de son derece önemli... Yahudilerin hayali arzımevut sınırları içerisinde Kıbrıs da var. Yahudiler farklı isimler altında, gizli bir plan kapsamında Ada'ya yerleşti. 30 bin civarında Yahudi'nin, 25 bin dönüm arazi satın aldığı değerlendiriliyor. Burada kolonileşmeye çalışıyorlar. İsrail'in üçüncü şahıslar üzerinden aldığı topraklar ve buralarda yapılan inşaatlar derhal devletleştirilmeli" uyarısında bulundu.

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