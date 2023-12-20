Liselilere 'yazılım' dersi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım" dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti. Öğrenciler ders kapsamında her bir sınıf seviyesinde 'programlamaya giriş ve algoritma, robotik kodlama, programlama dilleri, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka uygulamaları' modüllerinden birini seçebilecek.

SOHBET ROBOTU OLUŞTURACAKLAR



Programlamaya giriş ve algoritma modülünü tamamlayan öğrenciler robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme ve programlama dilleri modüllerini seçebilecekler. Aynı şekilde programlama dilleri modülünü tamamlayan öğrenciler de yapay zeka uygulamaları modülünü seçebilecekler. Öğrenciler bu dersleri tamamladıktan sonra kendi yazılımlarını yapabilecekler.

BİLİME YÖN VERENLER PROGRAMDA



Programın son aşamasında, öğrenciler bir sohbet robotu oluşturma göreviyle karşılaşacak ve bu sayede, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecekler. Ders kapsamında bilişim teknolojilerinin gelişiminde önemli rol oynayan keşifler, buluşlar, isimler, olaylar ve dönüm noktaları tartışılacak. Tarihte Cezeri'nin şifreli kilit sisteminin temelini oluşturduğuna değinilerek kriptoloji bilimine yaptığı katkılardan bahsedilecek. Algoritmaya adını veren Harezmi'nin çalışmaları ve bilgisayar bilimine katkıları anlatılacak.

Merve Safa Akıntürk