Meclis'in en uzun gecesi

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in rahatsızlanması ve vefatıyla ara verilen bütçe görüşmelerinin 2 turu da 21 Aralık'ta tamamlanacak.

TBMM'de yarım bırakılan TBMM, Adalet, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

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