Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkake il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.